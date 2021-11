Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOROMA Quest'anno gli amanti della neve dovranno accoppiare il Green pass allo skipass. Senza il certificato Covid-free non si potranno prendere funivie o transitare negli spazi comuni di partenza o arrivo delle stazioni sciistiche. Le regole, previste in sede di conversione del decreto legge Green pass-bis, sono già in vigore nelle prime stazioni che stanno aprendo in queste ore. Il decreto prevede che per accedere alle strutture...