IL CASO

ROMA Quelli che lo aspettano con maggiore ansia sono i tantissimi italiani (diversi milioni) che lavorano in altri paesi europei. Per mesi non hanno potuto raggiungere la loro famiglia. E ora potranno farlo dal 3 giugno, quando l'Italia riaprirà le frontiere con la Ue. Con il nuovo decreto, non soltanto il rientro sarà possibile, ma soprattutto non si dovranno fare i 14 giorni di quarantena. Chiunque raggiungerà il proprio paese d'origine sarà comunque inserito in una lista speciale, anche se non sarà sottoposto ad alcuna restrizione negli spostamenti.

LE APERTURE

La decisione, però, pur rispettando le esigenze dei tanti cittadini che vogliono tornare a casa, è stata presa principalmente per tentare di dare ossigeno al turismo. Solo che della tanto sospirata solidarietà tra Stati membri non se ne vede l'ombra. Si vedono, piuttosto, accordi per possibili riaperture tra paesi, dove l'Italia non compare mai. A partire dal corridoio sloveno-croato per portare i turisti del centro Europa (tedeschi e austriaci in primis) sulle coste al di là dell'Adriatico. La Germania ha già aperto al Lussemburgo e sta trattando con la Danimarca. E un'altra intesa più ampia la sta mettendo a punto con Svizzera, Austria e Francia.

La stessa Francia, dove il numero dei contagi è ancora elevato, in particolare nelle regioni al confine con quelle tedesche, che sono a maggiore indice di diffusione dell'epidemia. Se non bastasse, la vera battaglia per riportare i turisti nel nostro paese, sarà da combattere con Croazia e Grecia che, davanti alla diffusione del Covid-19 molto limitata, stanno già offrendo soluzioni vacanziere a diversi Stati Ue.

Le ipotesi sulle quali il governo sta lavorando in queste ore, è di riuscire a trovare accordi per facilitare gli arrivi dei turisti europei nelle regioni italiane dove l'indice di contagio è basso. Senza considerare che un parigino, che è ancora afflitto da una diffusione del Covid molto elevata, potrebbe rappresentare un pericolo se arrivasse in Sardegna o in Calabria, dove invece il trend è decisamente inferiore. Sarà l'Ecdc, l'Agenzia Ue per le malattie, a mappare il territorio e a bloccare il flusso di viaggiatori tra aree con una alta densità del contagio.

IL BLOCCO

Stessa situazione vive la Spagna che ha ribadito ieri di voler continuare a tenere tutto chiuso con l'esterno almeno fino al 15 di giugno. A metà del prossimo mese, invece, la Commissione deciderà se levare il blocco o se prolungarlo con il resto del mondo. Si è detto favorevole alla libera circolazione anche il professor Pierluigi Lopalco, responsabile del Coordinamento regionale emergenze epidemiologiche Puglia. «Se il movimento avviene tra popolazioni che hanno lo stesso livello di circolazione del virus - ha spiegato - non ha senso bloccare gli spostamenti. È come se gli italiani circolassero in Italia». Ferme restando alcune condizioni: uguali capacità ospedaliere e capacità di monitoraggio e tracciamento.

Davanti a questo scenario, è facile immaginare che buona parte del turismo sarà locale, visto che l'allentamento delle restrizioni ai viaggi tra aree e paesi membri è ancora lontano. Dalla Ue si sta dando il via libera ad accordi bilaterali, con Grecia e Croazia che stanno provando ad aprire corsie privilegiate per i viaggi turistici con altri Paesi. «Si potrà decidere di aprire anche solo una parte delle proprie frontiere», ha affermato la commissaria agli Affari interni, Ylva Johansson.

TEMPI LUNGHI

Mentre la ministra del turismo austriaco, Elisabeth Koestinger ha dichiarato: «In alcuni Paesi, come l'Italia e la Spagna, sono ancora in vigore limitazioni agli spostamenti interni. Per questo motivo la chiusura dei confini per i viaggiatori potrà durare un po' di più». Vienna ha annunciato la riapertura verso la Repubblica Ceca, la Slovacchia e la Germania. Mentre l'obiettivo del governo tedesco è di sbloccare la situazione entro il 15 giugno.

«Francia, Austria e Svizzera ritengono che sia ancora troppo presto per aprire le frontiere con Italia e Spagna - ha affermato il ministro dell'Interno tedesco Horst Seehofer - È stato quindi concordato che anche dopo il 15 maggio non ci saranno ancora ingressi da quei paesi».

Cristiana Mangani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA