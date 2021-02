IL CASO

ROMA Quasi tutta l'Italia è arancione o rossa, la Sardegna è la prima Regione con il livello di limitazioni più basso, visto che passa nella classificazione bianca. Ma aumentano le chiusure su base provinciale, quindi intere province arancioni, o addirittura arancione scuro, all'interno di regioni con un colore che implica meno limitazioni. Un contesto che non coinvolge il Nordest che rimane interamente giallo. Da ricordare Bolzano che comunque mantiene restrizioni maggiori rispetto al colore di appartenenza. Mentre il virus corre trascinato dalla varianti. Quindi nel Lazio, regione gialla, la provincia di Frosinone da domani diventa arancione; l'Emilia-Romagna, regione arancione, ha deciso una serie di restrizioni: tutta la Provincia di Bologna è già arancione scuro, da martedì lo sarà anche mezza Romagna (territori di Rimini, Cesena e Ravenna, incredibilmente si salva Forlì).

ANDAMENTO

L'incremento dei contagi non si ferma: ieri sono stati registrati 18.916 nuovi casi positivi, il 20 per cento in più del sabato della settimana precedente. I posti letto occupati da pazienti Covid aumentano giorno dopo giorno, ieri sono diventati 20.588, 102 in più di 24 ore prima. La Lombardia è costantemente sopra i 4.000 casi giornalieri, l'Emilia-Romagna e la Campania sopra i 2.000. Con questo scenario, che ci porterà alla fine della prossima settimana a superare i 25-26.000 casi giornalieri, ieri il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha ufficializzato i nuovi colori delle Regioni. Nel dettaglio diventano arancioni da domani le Regioni Lombardia, Marche e Piemonte e in area rossa le Regioni Basilicata e Molise. La Sardegna passa in fascia bianca, quella con meno restrizioni, perché ha abbattuto il numero dei contagi, con una incidenza settimanale di 29,47 casi ogni centomila abitanti (il dato più alto è quello della Provincia autonoma di Bolzano, a 539, il divario è enorme). Di fatto si fa prima a elencare quali sono le regioni gialle: Calabria, Sicilia, Puglia, Lazio, Liguria, Valle d'Aosta, Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Tutte le altre sono arancioni, ad eccezione, appunto, della Sardegna che è bianca e di Basilicata e Molise in rosso. Bolzano è per scelta con il livello massima di chiusure. La situazione è destinata a peggiorare venerdì, quando la cabina di regia esaminerà i nuovi dati dell'andamento dell'epidemia: altre regioni rischieranno il passaggio da giallo ad arancione o da arancione a rosso. Non solo: il report di venerdì scorso ha preso atto di una situazione che sta peggiorando a causa delle varianti, anche se l'Rt (indice di trasmissione) su base nazionale è stabile a 0,99. Ma sempre più spesso bisogna anche fare i conti con le restrizioni su base provinciale e comunale. Ormai l'Italia è a macchia di leopardo.

LE DIVERSITÀ

Ad esempio, nel Lazio sta preoccupando la situazione della Provincia di Frosinone che, sia pure inserita in una regione formalmente gialla, ha numeri da zona arancione, come spiega un'analisi dell'Istituto Spallanzani di Roma. L'Rt provinciale è già a 1,19 (quello regionale è molto più basso, a 0,94), la settimana scorsa i casi sono aumentati del 33 per cento. Ormai la formula delle restrizioni su base provinciale sta interessando molte parti d'Italia: Perugia, Chieti, Pescara, Siena, Pistoia, Brescia, Ancona (il capoluogo e altri 19 comuni). Da ieri la lista si è allungata anche in Emilia-Romagna: visto che è una regione arancione, le restrizioni per alcuni territori vengono definite da arancione scuro. Si era cominciato con l'Imolese e parte della provincia di Ravenna, si è proseguito con tutta la Provincia di Bologna. Infine, da martedì tocca a quasi tutta la Romagna, ad esclusione del distretto di Forlì. Di fatto in Emilia-Romagna i territori interessati dall'arancione scuro valgono 2 milioni di abitanti. Sotto osservazione, in queste ore, c'è anche la provincia di Modena, dove si assiste a un incremento dei casi. In Toscana, il presidente Eugenio Giani, non esclude che a Siena e Pistoia possano seguire altre zone rosse: «Per quanto riguarda in futuro, lo vedremo. Io so che noi dobbiamo agire con tempestività come abbiamo fatto a Pistoia e a Siena».

Mauro Evangelisti

