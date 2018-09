CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA Quando la famiglia della donatrice, una ventunenne che ha perso la vita in un incidente stradale, ha dato il via libera per espiantare gli organi sapeva che quelle guance sarebbero andate a comporre un nuovo sorriso. Quello della donna che ieri ha passato tutta la giornata in sala operatoria all'ospedale Sant'Andrea di Roma per il primo trapianto di faccia effettuato in Italia.Il prelievo dei tessuti della donatrice che era ricoverata in Rianimazione dopo l'incidente subito in provincia di Frosinone è cominciato l'altra notte,...