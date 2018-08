CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASO ROMA Prima l'annuncio dello speaker. «The winner is: Alessio Figalli». Poi, una pioggia di applausi travolge a Rio de Janeiro questo giovane romano che si avvicina al palco del Congresso internazionale dei matematici per ritirare il premio. Sorride felice, apparentemente un po' impacciato, ringrazia con educazione per poi accomodarsi di nuovo al suo posto stringendo tra le mani il più prestigioso riconoscimento mondiale per i matematici: la medaglia Fields. Il vincitore, di anni ne ha da poco compiuti 34, ma nonostante l'età ha...