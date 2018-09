CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOROMA Percorso sempre più in salita per la ricostruzione del ponte di Genova, crollato il 14 agosto. Non solo manca l'indicazione del commissario che dovrà decidere, dribblando cavilli burocratici e norme europee, a chi affidare l'appalto, ma le due aziende pubbliche indicate dal governo per realizzare il nuovo viadotto non hanno le carte in regola per poterlo fare. Anche se non si può escludere che le richiedano in tutta fretta.PORTA STRETTAAl momento però Fincantieri e Italferr non hanno le certificazioni Soa necessarie. Si tratta...