ROMA «Per quanto superfluo va, peraltro, chiarito che il Presidente della Repubblica si muove - e deve muoversi - nell'ambito dei compiti e secondo le regole previste dalla Costituzione e dalla legge e non può sciogliere il Consiglio superiore della magistratura in base a una propria valutazione discrezionale». Con una lunga nota il Quirinale interviene sulle polemiche seguite alla seconda ondata di intercettazioni che coinvolgono il giudice Luca Palamara.

Considerazioni che, dopo una lunga serie di appelli rivolti a Sergio Mattarella da parte dell'opposizione, compongono una sorta di paletti che, Costituzione alla mano, definiscono i poteri del Capo dello Stato, rinnovano lo «sconcerto» manifestato quasi un anno fa per «la degenerazione del sistema correntizio e l'inammissibile commistione fra politici e magistrati». E confermano l'invito alla politica a riformare i metodi di elezione del Consiglio Superiore della Magistratura.

La nota inizia ricordando che «il Presidente della Repubblica ha già espresso a suo tempo, con fermezza, nella sede propria - il Csm - il grave sconcerto e la riprovazione per quanto emerso, non appena è apparsa in tutta la sua evidenza la degenerazione del sistema correntizio». Non solo, ha anche «sollecitato modifiche normative» «augurandosi che il Parlamento provvedesse ad approvare una adeguata legge di riforma» in grado di «restituire appieno all'Ordine Giudiziario il prestigio e la credibilità incrinati». Dopo aver ricordato che il Presidente non può sciogliere a «discrezione» il Csm, nella nota si ricorda anche come solo la mancanza del numero legale obbliga il Capo dello Stato ad indire nuove elezioni.

Invece l'attuale Csm, «rinnovatosi in parte nella sua composizione, non si trova in questa condizione ed è impegnato nello svolgimento della sua attività istituzionale». Più in là la sottolineatura dei rischi di un possibile scioglimento:

«È appena il caso di ricordare - prosegue la nota - che un eventuale scioglimento del Csm comporterebbe un rallentamento, dai tempi imprevedibili, dei procedimenti disciplinari in corso nei confronti dei magistrati incolpati dei comportamenti resi noti, mettendone concretamente a rischio la tempestiva conclusione». Pur non citando mai Luca Palamara e il procedimento a suo carico - sul quale il Csm presieduto da Mattarella si dovrà esprimere - la nota mette in fila anche le conseguenze che avrebbero richieste affrettate e anche un bel controproducenti di coloro che invocano sanzioni.

Coerentemente a quanto detto un anno fa, quando lo scandalo è esploso, «il Presidente della Repubblica auspica che si approdi in tempi brevi a una nuova normativa», ma «risulterebbe, peraltro, improprio un messaggio» «al Parlamento per sollecitare iniziative legislative annunciate come imminenti». Come poco opportuno è chiedergli di esprimersi «sul contenuto di affermazioni fatte da singoli magistrati contro esponenti politici va ricordato che, per quanto gravi e inaccettabili possano essere considerate, sull'intera vicenda sono in corso un procedimento penale e diversi procedimenti disciplinari» e «qualunque valutazione da parte del Presidente della Repubblica potrebbe essere strumentalmente interpretata come una pressione del Quirinale su chi è chiamato a giudicare in sede penale o in sede disciplinare».

Il messaggio si conclude non escludendo che il Presidente della Repubblica possa tornare ad esprimersi e, per il momento, la posizione del Quirinale viene apprezzata da tutte le forze politiche, Lega compresa, e sostenuta dal ministro della Giustizia Bonafede al quale spetta ora il compito di spingere la riforma.

