CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOROMA «Per noi la parola è un impegno d'onore e ci aspettiamo che tutti mantengano la parola sull'autonomia e sulle opere pubbliche. È stato perso troppo tempo, bisogna partire subito e noi andremo fino in fondo». Matteo Salvini, in campagna elettorale in Veneto, torna ad alzare il vessillo dell'autonomia differenziata. Ma a stretto giro arriva lo stop di Luigi Di Maio: «Non vogliamo creare cittadini di serie A e altri di serie B. Nei prossimi mesi scriveremo una legge attenta alla coesione nazionale».Il copione, insomma, è il...