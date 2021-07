Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOROMA Per la scuola si torna a parlare di percentuali di alunni in presenza e, ancora una volta, a distanza: si rischia infatti di vedere partire il terzo anno scolastico con le lezioni da remoto. L'obiettivo resta quello di riportare tutti gli studenti delle superiori in classe, al 100%. Ma la strada per raggiungerlo è ancora molto lunga. I dirigenti scolastici avvertono: «Faremo a meno della didattica a distanza ma prima bisogna...