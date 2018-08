CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASO ROMA Per il ministro dell'Interno (e leader della Lega) Matteo Salvini «un dovere» da ricordare ai ragazzi, per il ministro della Difesa Elisabetta Trenta solo «un'idea romantica». L'ipotesi del ritorno della naja divide il governo gialloverde.A ritenere che l'idea non sia «più al passo con i tempi» è il ministro Trenta, contraria all'ipotesi di Salvini, rilanciata ieri, sul servizio militare o civile obbligatorio. Il parere del dicastero della Difesa è che si tratti di «un'idea romantica, ma i nostri militari sono e debbono...