CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOROMA Per il governo non c'è nessun giallo e nessun dubbio. La Asso Ventotto, la nave che lunedì ha tratto in salvo 101 migranti e li ha sbarcati nel porto di Tripoli, ha agito nel rispetto del diritto internazionale e in base ai nuovi accordi tra Italia e la Libia, che ha una propria zona Sar (ossia di ricerca e salvataggio). I ministri delle Infrastrutture e dell'Interno, Danilo Toninelli e Matteo Salvini, respingono ogni polemica e puntualizzano: «Le operazioni sono state coordinate direttamente dalla Libia», circostanza...