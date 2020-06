IL CASO

ROMA Per il governo la cig rischia a questo punto di rivelarsi fatale come l'iceberg che ha fatto affondare il Titanic. Quasi mezzo milione di lavoratori ancora attendono di ricevere i soldi della casa integrazione, nonostante le promesse del presidente dell'Inps Pasquale Tridico che nei giorni scorsi aveva garantito che le domande giacenti sarebbero state saldate entro il 12 giugno. Non è andata così. Risultato? Sono rimasti all'asciutto 419 mila lavoratori che da marzo aspettano di ricevere le nove settimane di ammortizzatori sociali previste dal decreto Cura Italia. Peggio. Ora anche l'estensione a fine anno anno della cig e del blocco dei licenziamenti, in scadenza il 17 agosto dopo il decreto Rilancio, sono in bilico. Il ministero del Lavoro spinge per la proroga, ma il Mef frena.

IL DUELLO

Si tratta dell'ennesimo braccio di ferro tra Cinquestelle e Pd: il ministro delll'Economia Roberto Gualtieri è deciso a garantire la cassa integrazione per tutti i tipi di lavoratori finché sarà necessario, però non esclude che l'emergenza economica possa rientrare prima della fine dell'anno e ragiona perciò a un intervento di più breve durata. L'inquilina di via Fornovo, la ministra pentastellata Nunzia Catalfo, ha annunciato tuttavia che i suoi tecnici stanno già elaborando la stima dei costi per il rifinanziamento della cassa integrazione. La cig si è trasformata in un boomerang per il governo a causa dei fortissimi ritardi nel pagamento ai lavoratori della prima tranche da nove settimane di ammortizzatori sociali. Nel complesso i beneficiari potenziali complessivi di cassa integrazione nelle diverse tipologie sono attualmente 8.410.149. Di questi 3.249.249 sono stati pagati direttamente dall'Inps, mentre a 4.331.098 sono state anticipate le erogazioni dalle aziende con conguaglio Inps. Finora l'istituto ha coperto circa il 40 per cento dei pagamenti. A conti fatti mancano dunque all'appello quasi un milione di lavoratori. Ma non è detto comunque che tutte le risorse prenotate fin qui dalle imprese vengano utilizzate. Le domande diventano operative solo dopo l'invio del sr41, il modello per i pagamenti diretti dell'Inps, o la denuncia mensile Uniemens, tramite cui le aziende comunicano le effettive sospensioni e i dati delle persone coinvolte, codice Iban compreso. Le domande di cassa integrazione ordinaria pervenute dalle imprese, sempre stando agli ultimi dati aggiornati dell'Inps, sono 423.737, per oltre 4,2 milioni di lavoratori, di cui risultano essere state autorizzate 407.982, sarebbe a dire il 96 per cento. Quelle per la cassa integrazione in deroga ammontano a 572.718, di cui oltre 80 mila dalla Lombardia e circa 65 mila dal Lazio: il 91 per cento, 520.885 domande, hanno ottenuto semaforo verde. Per l'assegno ordinario ne sono state inviate 181.897 per un totale di 2.683.841 potenziali beneficiari, ma in questo caso l'asticella delle istanze autorizzate si attesta attorno all'80 per cento. Dopo tre mesi di promesse disattese, gli aventi diritto alla cig nelle diverse tipologie previste dal decreto Cura Italia che finora non hanno ottenuto il sostegno promesso dal governo sono perciò centinaia di migliaia. Quelli che attendono la cassa in deroga sono circa la metà: a quanto trapela dalle Regioni, che hanno inviato le domande all'Inps, per loro le erogazioni non scatteranno prima del 21 giugno. Il decreto anti-coronavirus di marzo aveva stanziato 3,3 miliardi per la cassa in deroga, per un totale di circa 2,6 milioni di lavoratori. Le risorse sono state ripartite tra le regioni in base alle stime dell'Inps sulla platea dei potenziali destinatari, ma le previsioni dell'istituto di previdenza non avevano tenuto conto del lockdown prolungato e così ora i numeri non tornano. Nel Lazio mancherebbero 35 milioni per saldare le domande approvate, in Campania quasi 50. La buona notizia è che le aziende che hanno esaurito le 14 settimane di cassa integrazione previste dai decreti approvati finora potranno anticipare le ultime 4 settimane fruibili senza dover aspettare la scadenza del primo settembre, come stabilito inizialmente. Il ministero del Lavoro e quello dell'Economia stanno lavorando infatti a un decreto legge che consentirà alle aziende che hanno consumato le prime 14 settimane di cassa integrazione di anticipare le ulteriori 4 settimane previste, così da garantire ai lavoratori la continuità del sostegno al reddito.

Francesco Bisozzi

