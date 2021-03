IL CASO

ROMA Per capire perché ieri in alcune Regioni italiane è scattato l'allarme basta dare un'occhiata ai numeri dei contagi. La Puglia ha fatto circa 12.000 tamponi scoprendo quasi 1.600 positivi. Il tasso di positività è del 13%, più del doppio della media nazionale (6,2%). Attraversiamo l'Appennino e andiamo in Campania: 26.000 tamponi e 3.034 positivi. Positività all'11,7%. In Lombardia, la Regione che svetta in testa alla classifica del contagio con 4.422 casi, il tasso di positività è dell'8% mentre nel lazio (1.600 nuovi contagi) si è fermato al 4,2%.

LE CONSEGUENZE

Come sanno tutti quelli che si occupano professionalmente del Sars CoV-2 i numeri sono destinati a trasformarsi presto in ricoveri e, purtroppo, in terapie intensive in almeno il 5% dei casi. Anzi le terapie intensive stanno salendo ogni giorno di più. Solo ieri: +53 in Lombardia; +47 in Emilia; + 26 in Piemonte; + 22 in Campania; + 17 nel Lazio; + 13 in Puglia.

Un bollettino di guerra.

Ecco perché la Puglia, anzi i sindaci dell'area di Bari guidati dal primo cittadino Antonio De Caro, hanno preso una decisione clamorosa anticipando di fatto il coprifuoco alle 19 nelle loro città e proibendo a tutti di sostare nei luoghi pubblici dove si può solo camminare.

Cosa prevede esattamente l'ordinanza dei primi cittadini? Divieto di asporto di alimenti e bevande dalle 18 per tutte le attività di ristorazione di bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, food-truck (codice Ateco 56 ) e per tutte le attività di commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati (codice Ateco 47.25); la chiusura dei distributori automatici h24 di alimenti e bevande a decorrere dalle 18 alle 7; la chiusura dalle 19 di tutte le attività di vendita al dettaglio (eccetto generi alimentari, giornali e periodici, medicinali e articoli medicali, fiori e articoli florovivaistici, tabacchi, combustibili per uso domestico e carburanti per autotrazione, articoli funerari) sia negli esercizi di vicinato, sia nelle medie e grandi strutture di vendita.

Drammatiche le decisioni della Regione Campania dove le misurazioni ufficiose indicano l'esplosione dell'indice Rt a quota 1,7.

Da oggi e fino al 21 marzo saranno chiusi in tutta la Campania i lungomari, piazze, parchi urbani, ville comunali e giardini pubblici; nello stesso periodo stop a fiere e mercati, compresi quelli rionali o settimanali anche per i generi alimentari.

Lordinanza firmata dal presidente della Regione Vincenzo De Luca raccomanda alla popolazione «di evitare assembramenti e ai datori di lavoro pubblici e privati il ricorso alle percentuali più alte possibili di modalità di lavoro agile».

Anche in Piemonte non si scherza. La regione ha infatti deciso di impedire agli ospedali ogni altra operazione ad eccezione di quelle legate al Covid e alle urgenze. Non tutti gli amministratori però la pensano allo stesso modo. «Resto contrario a lockdown generalizzati», ha detto ieri il presidente della Liguria, Giovanni Toti.

