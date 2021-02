IL CASO

ROMA Partono le prenotazioni per la vaccinazione anti-Covid nel Lazio degli over 80 che inizierà lunedì prossimo, ma un «problema tecnico» ha fatto slittare di qualche ora l'avvio della prenotazione online. Il sito è diventato operativo poco prima delle 12 e ha registrato un vero e proprio boom di accessi nel primo giorno di attività. Nei primi 7 minuti sono stati 2200 i prenotati. L'obiettivo è quello di garantire in una decina di giorni la doppia prenotazione per ognuno degli over 80 del Lazio, una platea di circa 500mila persone. L'Unità di crisi della Regione ha ricordato «agli utenti che non si tratta di un click-day e che le prenotazioni rimarranno aperte per la fascia degli over 80 per tutte le prossime settimane». «Siamo consapevoli che l'aspettativa è talmente alta e i numeri sono talmente rilevanti, poiché parliamo di circa mezzo milione di potenziali prenotazioni - - ha aggiunto l'Unità di crisi - Se ci dovessero essere dei rallentamenti nel sistema chiediamo comprensione, poiché stiamo gestendo un numero di prenotazioni pari all'intera popolazione di una città media italiana».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA