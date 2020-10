IL CASO

ROMA«Ormai Montecitorio è una roulette russa». Così Enrico Borghi ieri ha commentato su Twitter la situazione sanitaria del centro nevralgico della politica italiana. Proprio come nel resto del Paese, anche nel cuore politico di Roma, stanno esplodendo i contagi. Ieri, nel giro di poche ore infatti, sono risultati positivi ben tre capigruppo della Camera: Mariastella Gelmini (Forza Italia), Francesco Lollobrigida (Fratelli d'Italia) e Davide Crippa (M5S).

Non solo, subito dopo è arrivata anche la notizia della positività al test molecolare di una deputata del Movimento 5 Stelle. «Ho saputo da poco di essere positiva al tampone per il coronavirus - ha scritto Conny Giordano, parlamentare campana tra le fila dei grillini - Sto bene, sono asintomatica e in isolamento».

Ovviamente la nuova ondata di contagi insinuatasi tra i corridoi di Montecitorio ha fatto scattare ancora una volta l'ormai rodata macchina anti-Covid. Gli uffici della Camera hanno infatti predisposto ogni accorgimento perché i protocolli sanitari possano essere rispettati. Così, oltre alla sanificazione degli ambienti, sono scattati soprattutto i test a tappetto e tutti i parlamentari che sono stati a contatto con l'onorevole Giordano sono stati avvisati e saranno sottoposti al tampone a stretto giro, soprattutto quelli della Commissione Ue e di Vigilanza Rai che, per natura stessa dei lavori, hanno condiviso tempi e luoghi con la deputata.

