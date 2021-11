Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOROMA Ormai Giancarlo Giorgetti si muove in completa autonomia da Salvini. Lo fa sempre di più. L'ultima bordata è sulla mancata svolta europeista del leader della Lega che il ministro bolla come «un'incompiuta»: «Salvini ha cambiato linguaggio ma talvolta dice alcune cose e ne fa altre. Può fare cose decisive e non le fa».E ancora, parlando di sé in terza persona, il titolare del Mise attacca il segretario così: «Il problema...