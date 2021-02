IL CASO

ROMA Ore 13, oggi il Comitato tecnico scientifico si riunisce per emettere due verdetti o, più correttamente, per esprimere due pareri. Sci e Sanremo. Sul festival della canzone italiana, in linea di massima, il punto di compromesso è stato raggiunto perché la Rai ha optato per lo svolgimento a porte chiuse e il protocollo presentato al Cts è molto dettagliato (cantanti, orchestrali, maestranze, conduttori e ospiti dovranno sottoporsi al tampone ogni 72 ore, l'orchestra sarà divisa a ridosso del palco del Teatro Ariston, i fiati saranno isolati, la mascherina Ffp2 sempre obbligatoria se non si è davanti alle telecamere).

Discorso differente, invece, per la riapertura degli impianti sciistici perché alcuni particolari da chiarire ancora ci sono. Non ci sarà una bocciatura al protocollo presentato dalle Regioni, però non tutte le proposte saranno accolte. Uno dei nodi principali riguarda le aree che si trovano (o si troveranno) in fascia arancione. Succede attualmente alla Provincia autonoma di Bolzano. Il protocollo prevede misure precauzionali come l'obbligo dell'utilizzo della mascherina Ffp2. Il Comitato tecnico scientifico difficilmente darà però parere favorevole, non tanto perché non condivida il ricorso a quel tipo di protezione, ma perché è intenzionato a dire no alla riapertura degli impianti sciistici nelle Regioni in fascia arancione, a prescindere dalle misure di sicurezza sanitaria proposte. Dunque, via libera allo sci sì, dal 15 febbraio, ma solo se una Regione si trova in fascia gialla.

Questo però rischia di causare problemi a un consorzio come Dolomiti Superski (per fare un esempio) che si sviluppa tra Veneto, Province autonome di Trento e di Bolzano. Dal punto di vista organizzativo andranno studiate delle soluzioni per evitare che uno sciatore passi da una Regione all'altra. Tra l'altro, c'è anche un problema più generale all'orizzonte: se ci sarà la proroga degli spostamenti anche tra Regioni gialle dopo il 15 febbraio, non bisognerà semplicemente evitare gli sconfinamenti in aree arancioni. Riaprire gli impianti senza che arrivino appassionati da altri territori, rischia di essere un flop. Tutto questo mentre a Cortina, fra tre giorni, cominceranno i mondiali di sci. E per la sala stampa sono stati disposte misure di prevenzione del contagio simili a quelle ideate per il festival di Sanremo: l'area delle scrivanie sarà divisa in quadranti, con 6 metri quadri per ogni giornalista, tampone ogni 72 ore, norme per distanziamento all'ingresso.

Gli operatori sperano in una rapida ripresa dell'attività sciistica. Federfuni Italia è una associazione che riunisce oltre 150 aziende del settore degli impianti di risalita ed esprime «preoccupazione per il ritardo con cui sta avvenendo la definizione delle linee guida per garantire l'apertura degli impianti di risalita agli sciatori amatoriali». «La situazione di incertezza che ancora oggi esiste - scrive Federfuni - mette in difficoltà l'intera programmazione degli interventi necessari all'apertura e un ulteriore rinvio significherebbe l'impossibilità di riprendere la nostra attività, visto il poco tempo che rimarrebbe tra la decisione del Cts, sempre che sia positiva, e il 15 febbraio». Per Federfuni, la chiusura degli impianti fino ad oggi ha comportato «il calo di 144mila occupati nel dicembre 2020».

