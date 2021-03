IL CASO

ROMA «O c'è Rousseau o ci siamo noi». È ormai un grido di battaglia quello dei parlamentari che non ne vogliono più sapere di Casaleggio. Sollevazione generale, la richiesta è quella di un cambio di passo netto. Ed è stato conferito il mandato ai capigruppo Crippa e Licheri di riferirlo a Conte. Ieri c'è stato un incontro dei vertici con l'ex presidente del Consiglio per ragionare sul da farsi. Il giurista pugliese è impegnato a sbrogliare la tela tra regole e organismi che rischiano sempre più di pregiudicare la vita del Movimento. L'obiettivo dell'ex premier è quello di semplificare i passaggi, ridare linfa ad una forza politica dilaniata dalle fibrillazioni interne. Ma prima di sciogliere la riserva Conte vuole risolvere proprio il nodo dell'Associazione.

Il figlio di Gianroberto avrebbe chiesto una somma di un milione e duecentomila euro (compreso gli arretrati), secondo fonti parlamentari, per poter mantenere il server che comprende gli iscritti al Movimento. «Continua si sfoga un big con l'arma del ricatto. Per fortuna aveva detto che la politica non si fa con i soldi». I rapporti sono talmente logori che anche chi in M5s punta a trovare una soluzione che potrebbe passare per una liquidazione o un contratto di servizio a condizioni vantaggiose è messo in minoranza. Grillo ha cercato una mediazione, così prova a fare l'ex presidente del Consiglio. Ma lo stop arriva dai gruppi. «Vuole solo alzare la posta, Con lui è finita, altrimenti ce ne andiamo noi», il refrain. Le strade sono destinate a dividersi. E non si esclude che avvenga in tribunale. «Basta con questa tassa», il ragionamento di chi minaccia di alzare ancor di più le barricate. Il piano fatto pervenire a Conte è quello di procedere con una quota forfettaria da versare per strutturare il Movimento sul territorio. Superando appunto Rousseau. Anche l'exit strategy del ridimensionamento del presidente dell'Associazione viene bollata come impraticabile. La volontà è quella di tagliare i ponti con Casaleggio, impedirgli di entrare nella vita del nuovo Movimento.

Emilio Pucci

