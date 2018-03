CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA Non un giorno qualunque, ma quello dell'anniversario della strage di via Fani. Barbara Balzerani, che è stata dirigente della colonna romana delle Brigate rosse e componente del commando che ha organizzato il rapimento di Aldo Moro, è stata inviata a presentare il suo libro L'ho sempre saputo, proprio la sera in cui quei morti venivano celebrati a quarant'anni dall'attentato. E lei, dal palchetto del Centro sociale Cpa di Firenze Sud, con dietro le spalle il manifesto con su scritto viva Lenin, ha scelto la provocazione. «C'è...