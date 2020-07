IL CASO

ROMA «Non stiamo chiedendo fondi per poterli usare in modo arbitrario: discrezionale sì, ma non arbitrario». Il tour europeo di Giuseppe Conte si conclude a Berlino, ma la Cancelliera non molla Charles Michel. La proposta del presidente del Consiglio europeo prevede di legare in maniera stretta le risorse del Recovery fund alle riforme e di lasciare al Consiglio europeo il compito di valutare i piani di riforma dei singoli paesi che accedono al fondo. Ovvero non sarà la Commissione a dare il via libera, ma i governi. E ne basterebbero pochi - sufficiente il 35% della popolazione - per bloccare, per esempio, il rinnovo di Quota100.

Se il Consiglio europeo di giovedì finirà così, all'Italia potrebbero essere invece chiesto conto di quelle riforme più volte sollecitate dalla Commissione nelle annuali raccomandazioni. Mercato del lavoro, giustizia, pensioni, solo alcuni dei capitoli che potrebbero alla fine rendere giustizia al Meccanismo europeo di stabilità considerato il diavolo, mentre il Recovery fund la panacea di tutti i mali.

LA RIFFA

Ma poichè nessun pasto è gratis, anche in Europa chiedono conto all'Italia dell'utilizzo delle risorse che verranno autorizzate solo se verranno utilizzate su specifici argomenti già oggetto di richiesta da parte di Bruxelles, e non per «il buono vacanza», come ha sostenuto ieri l'altro il premier austriaco Kurz riferendosi proprio all'Italia.

Quali possano essere le «condizioni impraticabili» che Conte ha evocato ieri sera e che renderebbero complicato l'accesso al Recovery fund, è complicato dirlo. Anche perché è difficile sostenere che alcune scelte di natura politica possano essere meglio di altre. Ma i paletti servono ad Angela Merkel per convincere i paesi del Nord a chiudere l'accordo entro il mese. Magari con un altro consiglio europeo. A pochi giorni dalla tanto attesa riuione dei Ventisette emerge con estrema chiarezza quanto abbia nuociuto la polemica tutta italiana sul Mes incentrata sulla ricerca del meccanismo migliore - il Recovery fund - che avrebbe permesso ai furbi - sovranisti e non - di incassare senza dover rendere conto. L'eco della surreale disputa, ha finito per spingere i falchi del Nord Europa nel sollecitare non una riduzione della quantità delle risorse messe a disposizione - 750 miliardi - quanto un inasprimento delle condizioni di accesso al fondo.

La battaglia è alle fasi conclusive. L'Italia di Conte al prossimo Consiglio Ue cercherà di diluire la valutazione del Consiglio Ue cercando di riservagli solo un'esame ex post. Non sarà però facile ridimensionare il ruolo dei governi senza compromettere i tempi dell'accordo, ed è per questo che la Cancelliera al presidente del Consiglio italiano non ha concesso nulla che possa andare oltre la proposta messa a punto da Michel. Di questo il presidente del Consiglio informerà domani il Parlamento, come solitamente accade ala vigilia di un Consiglio europeo. Stavolta però, a differenza delle precedenti comunicazione, ci sarà un voto del Parlamento e quindi anche sulla risoluzione di +Europa che chiede di inserire il Mes tra gli strumenti da utilizzare. Considerazione ovvia, soprattutto ora che il governo si appresta a chiedere un allungamento dello stato d'emergenza causa-covid. E dovrebbe essere proprio l'emergenza sanitaria, invocata da Conte come dal ministro Speranza, a far scattare immediata la richiesta dei 36 miliardi destinati alla spesa sanitaria. Ma poichè la logica spesso sfugge, domani in Parlamento Pd e M5S cercheranno di scongiurare il voto sul Mes facendo dichiarare fuori tema la risoluzione di Emma Bonino e Riccardo Magi. Tentato dal voto a favore è Matteo Renzi con i suoi senatori, anche se un'eventuale bocciatura potrebbe alla fine trasformarsi in un boomerang per lo stesso premier Conte che il Mes, senza condizionalità come l'attuale, lo vuole ed intende chiederlo, anche se non può dirlo per l'avversione, tutta ideologica, del M5S. I grillini, malgrado la rottura dell'alleanza con la Lega, mostrano infatti di subire ancora molto il fascino del sovranismo in salsa leghista.

