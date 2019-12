CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASO ROMA «Non spetta alla magistratura stabilire cosa è politica e cosa non lo è». Matteo Renzi alza il tiro e dà battaglia nell'Aula del Senato contro «l'invasione di campo» della magistratura commessa a suo giudicio con l'apertura dell'inchiesta sulla Fondazione Open. «Chi volesse contestarci o, peggio ancora, eliminarci per via giudiziaria, sappia che abbiamo il coraggio di dire che il diritto e la giustizia sono cose diverse dal giustizialismo», tuona l'ex premier di primo mattino a Palazzo Madama. Il leader di Italia Viva...