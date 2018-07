CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA Non sono lavoratori, perché in effetti non hanno un'occupazione. Ma nemmeno disoccupati, perché non la cercano. Per l'Istat fanno parte delle forze di lavoro potenziali: sono persone che sarebbero certamente disposte a svolgere un'attività retribuita (iniziando anche entro due settimane) ma che di fatto hanno rinunciato ad attivarsi per trovarla: non mandano curriculum, non consultano annunci, non si rivolgono ad un centro per l'impiego. In Italia sono tanti. Quanti? Tre milioni, ovvero poco di più dei 2 milioni e 900 mila...