IL CASOROMA Non è british l'atteggiamento. L'incubo della variante Delta spaventa solo il resto del Vecchio Continente. L'Inghilterra non si scompone e fa muro - insieme alla Uefa - sulla richiesta di trasloco delle semifinali e della finale dell'Europeo: «Si giocano tutte a Wembley, come previsto. Non c'è alcuna possibilità di spostamento». Ignorato anche l'appello dell'Ue, dopo l'impennata di contagi (26mila, mai così tanti dal 23...