IL CASOROMA Non basta aver dovuto seppellire una figlia, non basta che quella figlia sia morta per una caduta dal balcone di una stanza di albergo e non basta che in quella stanza d'albergo quella figlia fosse stata oggetto di uno stupro di gruppo, E non basta per i genitori di Martina Rossi, Bruno e Franca Rossi, aver combattuto con tutte le forze per portare gli aggressori in tribunale. Perché la prescrizione di un reato ridimensiona il processo ai due giovani toscani accusati della morte della studentessa genovese di 20 anni precipitata...