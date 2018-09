CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA Nessuno ha davvero vinto le elezioni svedesi di ieri. Nonostante il voto abbia confermato l'ascesa di Sverigedemokraterna, il partito anti immigrati e anti Ue capeggiato da Jimmie Akesson - soprannominato il Salvini scandinavo - non è riuscito a superare il 20%. Ma non è stata una bella giornata neppure per i due grandi partiti tradizionali: i socialdemocratici di centro-sinistra e i moderati di centro-destra. I primi, guidati dal premier uscente Stefan Löfven, sono scesi al 28,1% delle preferenze; i secondi invece, hanno...