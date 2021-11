Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOROMA Nelson Castro, neurologo e giornalista argentino, aveva fatto scalpore all'inizio di quest'anno con un'intervista a Papa Francesco, realizzata nel 2019 e pubblicata nel libro La salute dei Papi. Quella in cui Bergoglio dichiarava che immaginava la sua morte da Papa a Roma perché non sarebbe tornato più in Argentina. Stavolta non solo in Argentina vi sono state reazioni alle dichiarazioni di Castro su Maradona. «È stato sepolto...