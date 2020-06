IL CASO

ROMA Nella corsa per il decollo della Nuova Alitalia ci mancava anche la disorganizzazione sulla pianificazione dei voli. In pratica, il team guidato dal direttore generale Giancarlo Zeni ha venduto biglietti per voli che sono stati cancellati pochi giorni dopo la prenotazione. Un disastro per una compagnia che punta al rilancio in grande stile e che vede in queste ore il call center preso d'assalto dai viaggiatori imbufaliti. I biglietti cancellati, a causa dell'emergenza Covid, sarebbero già migliaia perché la gestione Zeni ha inspiegabilmente evitato di avvertire la clientela che la maggior parte delle destinazioni servite non sono al momento raggiungibili. E questo per le ben note restrizioni legate alla quarentena e al dilagare del virus in tutto il mondo. Così nei mesi di aprile, maggio e giugno il vettore, sbagliando i calcoli, ha continuato ad accettare le richieste, scommettendo sulla riapertura. In altre parole, nonostante l'allarme lanciato dai sindacati interni, la pianificazione messa a punto a settembre scorso è rimasta inalterata. Con conseguenze gravi sia sul fronte dei costi, che su quello dell'immagine. Alitalia dovrà infatti rimborsare con un voucher (dopo aver incassato i pagamenti dei passeggeri) tutti i voli cancellati in extremis e caricare di super lavoro gli uffici interni, chiamati a gestire il dissenso, tanto per usare un eufemismo, di migliaia di passeggeri. Quello che colpisce di più i sindacati è che questa strategia del lasciar andare viene portata avanti anche ora, alla vigilia cioè della nomina di un nuovo Ad e del varo della Newco. Una iniziativa singolare che rischia, tra l'altro, di pesare sui conti, vista la mole di rimborsi che si sta accumulando. Di fatto sarebbe stato più logico, in attesa del cambio al vertice, adottare una politica più attenta. Anche perché in questi giorni sempre Zeni ha inspiegabilmente incontrato i vertici delle piccole compagnie italiane per discutere di slot, accordi commerciali, code sharing. Una serie di iniziative che non rientrano nel perimetro dell'amministrazione straordinaria e che potrebbero indebolire ulteriormente la posizione del vettore e pregiudicare il piano industriale che il nuovo Ad deve mettere a punto. Ma se per la poltrona di presidente si parla ormai insistentemente della ex numero uno di Enav Roberta Neri, per il posto più ambito di Ad non c'è ancora la fumata bianca. Per la verità Fabio Lazzerini, manager interno, gode della fiducia di una parte consistente del governo.

LE NOMINE

Dalla ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli a quella del ministro dello Sviluppo Stefano Patuanelli, e in queste ore anche Roberto Gualtieri avrebbe dato l'ok. Ma sullo sfondo resta in piedi anche la candidatura di Joerg Eberhart, oggi ceo di Air Dolomiti (gruppo Lufthansa) e manager vicino al capo di Lufthansa Carsten Spohr, che potrebbe traghettare Alitalia proprio in braccio ai tedeschi. Fuori gioco invece, salvo clamorosi ripescaggi, l'ex Fca Alfredo Altavilla e Roberto Scaramella che dal ruolo attuale di advisor, ambirebbe a trasformarsi in capo azienda. Tutto ciò in attesa della firma del decreto del ministero dell'Economia che darà il via alla nuova compagnia di bandiera. I tempi anche qui sono incerti e non è escluso che tutto il dossier possa slittare a luglio. Il Mise vorrebbe chiudere prima, ben consapevole del fatto che è necessario attrezzarsi rapidamente in vista della ripartenza del settore. Le prossime ore saranno decisive per capire se basterà questo atto ufficiale del ministero guidato da Roberto Gualtieri, oppure se servirà un consiglio dei ministri.

Bruxelles aspetta anche di capire se ci sia effettiva discontinuità tra le due Alitalia, quella in amministrazione straordinaria e quella di nuova costituzione. Il governo, in attesa che il premier Conte sciolga il toto-nomine, potrebbe già inviare una sorta di piano industriale alla Commissione Ue. Le linee guida della De Micheli sono tracciate: si punta una compagnia impegnata sul medio-lungo raggio con 105 aerei e pareggio di bilancio al terzo anno sui cinque di piano. Rimane in discussione la presenza o meno delle attività di handling all'interno del perimetro della Newco. Da qui il nodo esuberi che non sarà inferiore ai 2 mila.

Umberto Mancini

