ROMA Nel mondo, registra il sito Ourworldindata, sono quasi 4 milioni le persone vaccinate contro il Covid, con Usa e Cina che hanno superato il milione di dosi inoculate e la Gran Bretagna che è attorno a 800 mila. Mentre il Giappone chiude le frontiere agli arrivi dall'estero, l'Europa parte oggi, con un Vax day simbolico e unico per tutti i Paesi dell'unione. O quasi. Con uno strappo plateale, l'Ungheria ha anticipato l'avvio della campagna cominciando ieri la profilassi: le 9.750 dosi del vaccino Pfeizer/Biontech sono arrivate a Budapest e subito somministrate, nonostante le precedenti rassicurazioni del governo di lanciare il programma insieme ai partner europei.

La presidente della Commissione Ursula von der Leyen aveva annunciato con orgoglio la spedizione del siero «verso tutti i Paesi Ue, nello stesso momento», evocando «le Giornate europee della vaccinazione» come «un toccante momento di unità». Poi però Victor Orban ha rotto il fronte e anticipato tutti. Ventiquattr'ore non fanno la differenza, ma sono il segno di un crescente nervosismo verso una campagna vaccinale comunitaria che, svela un'inchiesta pubblicata dal settimanale tedesco Der Spiegel, avrebbe dovuto rilanciare l'unità continentale e invece procede tra intoppi e lentezze. «L'Ue ha palesemente acquistato i vaccini troppo tardi, in quantità troppo esigua e in alcuni casi da produttori sbagliati. E ha con tutta evidenza rifiutato centinaia di milioni di dosi che adesso mancano», denuncia il giornale. Fonti Ue smentiscono interessi nazionali e ripicche tra Stati, ma le trattative condotte con le case produttrici sono protette da un muro di riservatezza e i tempi per garantire la copertura totale si allungano. Mentre il resto del mondo corre. L'Arabia saudita è stato il primo Paese arabo, a inizio dicembre, ad adottare il vaccino Pfizer-Biontech e iniziare il piano vaccinale, seguita dal Regno Unito dove le prime dosi sono state iniettate il 9 dicembre. Il 19 dicembre via al programma in Israele con il premier Benyamin Netanyahu e il ministro della sanità Yoel Edelstein in prima fila, il 24 dicembre già 140 mila israeliani avevano ricevuto la prima dose di siero Pfizer, con l'obiettivo di immunizzare almeno 80 mila persone al giorno. Il 23 dicembre è partito anche il Quatar, la vigilia di Natale la Serbia, con la premier Ana Brnabic a fare da testimonial. L'Argentina ha scelto lo Sputnik V, il vaccino russo: 300 mila fiale sono arrivate nel Paese il 23 dicembre, il farmaco permetterà di vaccinare i primi 150.000 cittadini. Oggi Israele e Bahrein sono le nazioni con il maggior numero di vaccini pro capite, con oltre il 2% della popolazione sottoposta a profilassi: 208.600 cittadini israeliani e 50.543 del Baharain. In Russia, al 25 dicembre, erano 200 mila i cittadini vaccinati, in Canada 43.525. Oggi si comincia anche in Europa. «In Germania i centri per le vaccinazioni contro il Covid sono pronti al decollo. E anche i team sono pronti», annuncia il ministro della Salute Jens Spahn. Tra il siero Pfizer (entro marzo arriveranno in Germania tra 11 e 13 milioni di dosi) e quello Moderna (che però aspetta ancora il via libera dell'Ema), Berlino conta di poter immunizzare l'intera popolazione entro la prossima estate, affinché «l'autunno, l'inverno e anche il Natale 2021 non siano più all'insegna della pandemia».

A bordo dei camion frigoriferi necessari per mantenere le fiale Pfizer a una temperatura di -70 gradi, la Francia ha ricevuto ieri 19.500 dosi, che saranno destinate prima ai residenti delle case di cura per anziani, e anche il Portogallo ha ricevuto il suo primo lotto: «Una luce in fondo al tunnel», ha twittato il premier Antonio Costa. Ma la ricerca non si ferma. Un nuovissimo farmaco, ancora in fase di sperimentazione a Londra, potrebbe affiancare il vaccino per arrivare più in fretta a una sorta di immunità di gregge, in attesa che la campagna di profilassi venga estesa su larga scala. Ci stanno lavorando gli scienziati dello University college London hospital (Uclh) in collaborazione con AstraZeneca e si tratta di un cocktail di anticorpi monoclonali che potrebbe impedire di sviluppare la malattia a chi è stato esposto al virus, oltre a rendere il soggetto immune per un periodo limitato.

