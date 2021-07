Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOROMA Nei bar del centro di Roma, zona Fontana di Trevi, i primi inglesi sono stati visti ieri pomeriggio, «quattro birre a testa», ma profilo basso, nessuno indossava sciarpe o casacche. I controlli non sono semplici. Anche se sono britannici non significa che abbiano violato le regole anti Covid per assistere, domani sera, a Inghilterra-Ucraina, quarti di finale degli Europei in programma allo stadio Olimpico. In linea teorica,...