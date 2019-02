CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA Nascondeva nella sua abitazione una serie di documenti riservati, tutti «concernenti la sicurezza dello Stato». Regolamenti interni, relazioni tecniche sui software per le intercettazioni sui telefoni cellulari e anche materiale top secret sulle scorte date in dotazione ad alcune alte personalità. Materiale trovato dai finanzieri del Gico nella casa di Francesco Sarcina, foggiano di 55 anni, maresciallo dei carabinieri già in servizio all'Aisi e raggiunto oggi da un nuovo provvedimento di custodia cautelare in carcere dove si...