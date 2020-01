IL CASO

ROMA Migranti, terrorismo e crisi energetica. La minaccia, adesso più che mai, arriva dalla Libia. Anche se, al momento, le partenze sono diminuite. Gli analisti riferiscono che oggi sono solo 7000 persone in attesa, pronte a prendere il largo, bloccate dalle condizioni climatiche avverse e anche dalla guerra, che ha interrotto l'attività dei trafficanti. Ma le prospettive sono preoccupanti. Il pericolo potrebbe diventare concreto nei prossimi mesi.

Se l'Italia non riuscirà a esercitare la propria influenza e a ad assumere un ruolo centrale nella risoluzione della crisi, i migranti potrebbero diventare un'arma di ricatto per il nostro Paese. Non solo. L'allarme riguarda anche la questione dei foreign fighters, pronti a rientrare in Europa, attraverso i nostri porti, e la gestione delle risorse energetiche, perché i disordini e il controllo dei porti petroliferi da parte delle milizie hanno già provocato pesanti conseguenze per l'Italia, come segnalato da FederPetroli.

La gestione della crisi libica è fondamentale per l'Europa ma innanzi tutto per l'Italia. La guerra, in corso da mesi, ha solo momentaneamente bloccato le partenze, ma l'instabilità del Paese e la mancanza di interlocutori rischiano di far precipitare la situazione.

LA MINACCIA

Il controllo del territorio e delle forze in campo potrebbe coincidere, in primavera, con la ripresa dei viaggi verso l'Italia, che finora ha fallito nel tentativo di svolgere un ruolo nella gestione della crisi. Al momento, la diminuzione delle partenze è legata anche alla mancanza di imbarcazioni e al cattivo tempo. La presenza di truppe militari nel paese ha bloccato anche i mercanti di uomini. Lo scorso 25 dicembre, per la prima volt, sono stati salvati 33 profughi, tutti libici. Il Viminale monitora la situazione, i numeri non sono allarmanti. Ma alla ripresa delle partenze si lega anche la minaccia terroristica. Finora, approfittando del caos, tremila persone sono fuggite dai centri di detenzione, mentre il centro del jihadismo si sarebbe progressivamente spostato così verso il Sahara, avvicinandosi pericolosamente alle sponde del Mediterraneo, attraverso la Libia. Migliaia di foreign fighters, arrivati a dalla Siria e dall'Iraq, stanno alimentando le fila del califfato e proprio dalla Libia potrebbero partire per raggiungere l'Europa attraverso le nostre coste.

C'è poi la questione energetica con il controllo dei pozzi di petrolio. La Petroleum facilities guard, è costituita da miliziani che, con occupazioni e incursioni, controllano la produzione. Alla guida Ibrahim Jadhran, che ha dato vita al governo autonomo della Cirenaica, capace di condizionare le major petrolifere che operano in libia: dalla francese Total all'italiana Eni. Jadrhan che in passato aveva bloccato la produzione di alcuni porti, chiede che Tripoli accetti il riconoscimento dell'indipendenza della Cirenaica, derubata in questi anni da Tripoli. Le conseguenze in uno scenario di crescente instabilità potrebbero essere devastanti, anche per l'Italia che dipende dalle forniture libiche. Le ricadutee il rischio di pesanti conseguenze sono più volte state denunciate da Michele Marsiglia, presidente di FederPetroli «La paura dell'Italia oggi è proprio quella che, in mancanza di aiuti alla Libia dall'Europa, altri Paesi come Turchia, Russia ed Egitto possano inserirsi, in maniera determinante, sul proseguo di business libici sia petroliferi che di ricostruzione post-guerra».

