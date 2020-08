IL CASO

ROMA Lo aveva già detto nei giorni scorsi e ora l'annuncio sembra ufficiale: «La Sicilia non può continuare a subire questa invasione di migranti. Tra poche ore sarà sul mio tavolo l'ordinanza con cui dispongo lo sgombero di tutti gli Hotspot e dei Centri di accoglienza esistenti». A parlare, ieri in serata, è stato il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, che è pronto a prendere decisioni drastiche di fronte al mancato supporto dell'Europa e dopo avere denunciato di essere stato praticamente abbandonato dal Governo: «Si attivi un ponte-aereo immediatamente e si liberi la Sicilia da queste vergognose strutture, iniziando da Lampedusa», dice. E ancora: «Le regole europee e nazionali sono state stracciate. L'Europa fa finta di niente e il governo nazionale ha deciso, malgrado i nostri appelli, di non attuare i decreti vigenti e di non chiudere i porti, come invece ha fatto lo scorso anno con il decreto interministeriale Interno-Difesa-Trasporti». Secondo il presidente Musumeci «c'è una colpevole sottovalutazione del fenomeno senza precedenti. E non capiscono quanto stia crescendo la tensione. Vogliono far diventare razzisti i siciliani, che sono il popolo più accogliente di tutto il mondo? Adesso se vogliono a Roma impugnino pure la mia ordinanza. Basta: abbiamo avuto fin troppo rispetto istituzionale su questa emergenza, ricambiato da silenzi, indifferenza e omissioni». Dichiarazioni che, ovviamente, vengono accolte con entusiasmo dal leader della Lega, Matteo Salvini: «Musumeci ha detto basta all'arrivo di immigrati nell'isola, ordinando la chiusura di centri d'accoglienza e hotspot. Stop invasione!».

GLI SBARCHI

La decisione del presidente della Regione Siciliana è arrivata dopo diverse giornate di sbarchi, in una situazione resa ancora più difficile dall'emergenza sanitaria che sta attraversando il Paese, con il numero di contagi in incremento anche sull'isola. Ieri 65 dei 220 migranti sbarcati a Lampedusa tre giorni fa sono stati trasferiti a Pozzallo. Tutti sono stati sottoposti a tampone e, successivamente, trasferiti nel centro ai accoglienza dell'ex azienda agricola Don Pietro, contrada Cifali, tra Ragusa e Comiso. Mentre altri 167 profughi - tutti negativi al Covid - sono sbarcati nel porto di Augusta dalla nave quarantena Aurelia e sono stati trasferiti fuori dalla provincia. A Lampedusa l'aria che si respira è pesante, con il centro di accoglienza al collasso e alcuni casi di positività registrati: in Sicilia su 48 nuovi contagiati 16 sono migranti. Un clima che potrebbe sfociare in tensioni, come è successo a Massa, dove sono scoppiati disordini per la presenza in strada di alcuni stranieri residenti in un centro di accoglienza dove si è sviluppato un focolaio Covid. Per alleggerire il Centro di Lampedusa, la prefettura di Agrigento, assieme al dipartimento delle Libertà civili e Immigrazione del ministero dell'Interno, ha disposto per oggi il trasferimento di altri 45 migranti a Caltanissetta. Nell'hotspot resteranno circa mille stranieri. Intanto è previsto l'arrivo sull'isola di personale della Croce Rossa che, su invito del capo dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione, fornirà supporto nelle attività di accoglienza. Ma i problemi sono anche altri. Il sindaco Totò Martello sottolinea che «l'emergenza migranti a Lampedusa è legata anche alle loro imbarcazioni che una volta arrivate vengono sequestrate ed affidate all'ufficio della Dogana in attesa della rimozione e demolizione. Ma quanto tempo dura questa attesa?». Il primo cittadino parla di «rischi di inquinamento ambientale e per la sicurezza all'interno dell'area portuale».

Mic. All.

