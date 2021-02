IL CASO

ROMA Le varianti del virus sarsCoV2 escono allo scoperto e si impongono all'attenzione di tutto il mondo. Fra i principali campanelli d'allarme c'è quello che arriva dal Sudafrica, che ha deciso di sospendere il vaccino di AstraZeneca perché ha un'efficacia di appena il 10% contro la variante in circolazione nel Paese. Intanto l'Italia decide di avviare una mappatura rapida dell'altra variante del virus, quella inglese, che secondo una ricerca condotta in Danimarca avrebbe un'efficacia di 1,55 volte maggiore rispetto al virus originario. Anche la Gran Bretagna si organizza e, dopo il massiccio programma di sequenziamento che ha promosso da tempo, decide per una terza dose di vaccino.

A puntare l'indice sulla scarsa efficacia di AstraZeneca sono stati gli studi preliminari condotti in Sudafrica, nei quali mancano però i dati relativi ai casi di contagio grave, rispetto ai quali la potenziale efficacia ridotta non è dunque al momento segnalata. «Ci preoccupa la notizia che il Sudafrica abbia deciso di bloccare le vaccinazioni con AstraZeneca», ha detto il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

