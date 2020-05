IL CASO

ROMA Le raccomandazioni per conoscenti e parenti, i favori, le richieste fatte di continuo all'amico potente: il pm - ora sospeso - Luca Palamara. Lo stesso scandalo che aveva portato al rinnovamento dell'Anm lo scorso anno, travolge di nuovo l'associazione dei magistrati. Perché dalle carte dell'inchiesta su Palamara, indagato a Perugia per corruzione, continuano a emergere manovre di palazzo per pilotare nomine, alleanze controverse, carriere indirizzate. Uno scandalo senza fine, con le correnti che si spartivano promozioni ai vertici delle procure e degli uffici giudiziari. Le nuove intercettazioni coinvolgono anche la corrente Area, della quale fa parte Luca Poniz, il presidente dell'Anm che ha rassegnato le dimissioni due giorni fa insieme al segretario Giuliano Caputo (Unicost). Oggi è prevista la riunione del consiglio del Comitato direttivo, che dovrà traghettare il sindacato delle toghe verso le prossime elezioni. Per il momento, nella Giunta è rimasta in carica solo Autonomia e Indipendenza di Piercamillo Davigo, mentre Area e Unicost si scambiano accuse a colpi di chat, quelle che hanno svelato il sistema Palamara, appunto. Dialoghi che non sono rilevanti dal punto di vista penale, ma pesano sul piano disciplinare.

LE CHAT

Dagli atti emerge che tutti si rivolgevano a Palamara per avere informazioni e, soprattutto, favori. Sono storie che coinvolgono politici, magistrati non solo della sua corrente, Unicost, e che raccontano di alleanze e rapporti ambigui tra politica e magistratura. Un anno fa, la prima tornata di intercettazioni aveva portato alle dimissioni di sei consiglieri del Csm e all'affossamento delle correnti Magistratura Indipendente e Unicost, uscite vincitrici dalle elezioni del 2018, ma travolte dallo scandalo e messe in minoranza a Palazzo dei Marescialli. Ora, però, la bufera ha travolto anche i progressisti di Area e non solo: il Csm ha deciso il trasferimento del pm Cesare Sirignano, della Dna e i dialoghi captati hanno portato alle dimissioni del capo di gabinetto del ministro della Giustizia, Fulvio Baldi. Ma le nuove intercettazioni riguardano pure il vicepresidente del Csm, David Ermini - lui ha parlato di «strumentalizzazione» - e un altro consigliere di Palazzo dei Marescialli, Giuseppe Cascini, di Area, uno dei magistrati che, oltretutto, aveva inviato a Perugia l'informativa dalla quale era nata l'inchiesta scandalo. Ci sono anche dialoghi che riguardano la sua nomina, nel 2017, ad aggiunto di Roma, che sarebbe stata curata proprio da Palamara. Il pm indagato, interrogato a Perugia, ha ammesso di essersi speso personalmente: «Sono stato una delle persone che più di tutti ha favorito la sua nomina, controversa e ostacolata». Dalle chat emerge che, per esempio, nel 2017 Palamara avrebbe convinto Sergio Colaiocco - della sua stessa corrente, Unicost, diventato aggiunto a Roma quest'anno - a farsi da parte nella partita. «Loro (cioè la corrente Mi, ndr) insistono perché mi vogliono indicare per il ruolo, ma io mi rimetto a te, sono perplesso se revocare, dammi 48 ore di tempo per riflettere», dice Colaiocco. E Palamara: «Questo scenario serve solo a creare contrapposizione». Nel 2017 anche il pm Francesco Minisci (Unicost), ex presidente e oggi componente del Comitato direttivo dell'Anm, si rivolge a Palamara: «Vediamo se si riesce ad aiutare Letizia Golfieri (collega della procura di Roma, ndr) per un fuori ruolo». Incarico al ministero poi ottenuto l'anno successivo. E ancora: avrebbe anche perorato con Palamara la promozione di una collega a Messina. E poi ci sono i dialoghi con il procuratore capo di Viterbo, Paolo Auriemma, sull'ex ministro dell'Interno, Matteo Salvini. In una chat dell'agosto 2018, quando era indagato per sequestro di persona, Palamara dice che «va fermato».

