Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOROMA Le isole Covid free erano un'illusione, il virus oggi sta correndo proprio in questi territori. Nelle isole più piccole, come ad esempio Pantelleria o le Eolie, e quelle molto estese, come la Sardegna, che oggi è la Regione con l'incidenza di casi positivi ampiamente più alta d'Italia: su base settimanale 136,2 ogni centomila abitanti, quando la media del Paese è 58. Certo, l'assessore alla Sanità sardo, Mario Nieddu,...