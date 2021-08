Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOROMA Le fiamme appiccate da mani criminali, gli appalti bloccati in diverse regioni, la mancanza di fondi, un sistema di prevenzione che non sempre funziona, perché la manutenzione non è sufficiente. Ma anche il caldo torrido, con il luglio del 2021 che ha portato le temperature più roventi mai registrate sulla terra, secondo i dati rilasciati dalla National Oceanic and Atmospheric Administration, l'agenzia federale statunitense che...