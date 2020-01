IL CASO

ROMA Le autorità iraniane hanno confermato per la prima volta l'arresto del membro dei Pasdaran che ha bersagliato il Boeing 737 dell'Ukrainian airlines, colpito l'8 gennaio scorso da due missili poco dopo il decollo da Teheran. L'annuncio è del ministro degli esteri Mohammad Javad Zarif, in un'intervista al quotidiano tedesco Der Spiegel rilanciata dall'agenzia Mehr. «L'iraniano che ha abbattuto l'aereo ucraino è in carcere», ha annunciato Zarif senza precisare altro, ma parlando di una «situazione complicata in un momento altrettanto complicato».

LEGGE DEL TAGLIONE

Zarif non ha fornito le generalità o il rango di quello che era stato in precedenza definito dai vertici dei Pasdaran come un ufficiale in carica presso la batteria missilistica posizionata nelle vicinanze dell'aeroporto internazionale di Teheran, in seguito all'attacco balistico contro la base americana di Ain al-Assad in Iraq. Si tratta della prima precisazione sui procedimenti a carico dei fautori del disastro aereo che ha causato la morte di 176 persone tra passeggeri e membri dell'equipaggio.

Nella settimana successiva all'abbattimento del Boeing il portavoce della magistratura iraniana aveva annunciato l'arresto di «diverse persone» collegate ai fatti. Ora per l'ufficiale imprigionato si prospettano diversi scenari. Un processo penale per omicidio potrebbe spianare la strada alla richiesta di qisas - la legge del taglione che prevede una punizione analoga al crimine - da parte dei familiari delle numerose vittime. Ciò scaturirebbe in una probabile condanna a morte, che verrebbe evitata solo tramite un perdono collettivo della parte lesa. Una corte marziale potrebbe raggiungere un verdetto simile qualora l'ufficiale sia reo di aver lanciato i missili senza il necessario via libera da parte dei suoi superiori.

Il caso potrebbe però avere un esito opposto qualora venisse avvalorata la tesi «dell'errore umano», sinora sostenuta dalle autorità iraniane, o di una decisione determinata dalla certezza di una ritorsione americana. Nel corso della sua intervista Zarif ha però spiegato che la decisione, assai criticata anche all'interno della Repubblica islamica, di non chiudere lo spazio aereo in seguito al lancio missilistico contro la Ain al-Assad aveva «motivi tecnici e politici», dovuti almeno parzialmente al fatto che il cielo sopra Teheran non era considerato teatro dell'operazione dei Pasdaran contro la base americana.

Siavush Randjbar-Daemi

