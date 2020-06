IL CASO

ROMA La versione ufficiale del Cairo, poi smentita dalle indagini, era che gli effetti personali di Giulio Regeni fossero stati ritrovati nel corso di un blitz nel rifugio di una banda di cinque criminali responsabile di una rapina nella quale aveva perso la vita il giovane ricercatore friulano. Ora, il passaporto di Giulio, insieme a due documenti di riconoscimento dell'università di Cambridge e dell'università americana del Cairo, sono tornati in Italia. E sono stati inviati anche altri oggetti recuperati nel blitz: un marsupio rosso con lo scudetto dell'Italia, occhiali da sole - compresi due modelli da donna -, un cellulare, un pezzo di hashish, un orologio, un bancomat e due borselli neri di cui uno con la scritta Love. Materiale che, secondo le autorità egiziane, sarebbe del ricercatore sequestrato e ucciso al Cairo nel 2016. Il via libera dell'Egitto è arrivato a pochi giorni dall'incontro tra le procure di Roma e del Cairo che è si terrà il primo luglio in videoconferenza.

IL FINTO BLITZ

I componenti della banda di «criminali comuni» - testuali parole delle autorità egiziane - erano stati uccisi il 24 marzo di quattro anni fa durante un intervento dalle forze dell'ordine. Per gli investigatori italiani era stato un clamoroso tentativo di depistaggio: l'obiettivo era sviare gli inquirenti dai reali moventi dell'omicidio. Il materiale spedito in Italia era stato mostrato dalle autorità egiziane in alcune fotografie diffuse dopo il blitz. In passato, i genitori di Giulio, Claudio e Paola Regeni, assistiti dall'avvocato Alessandra Ballerini, hanno fatto fare una perizia sulle foto: è emerso che solo i documenti di riconoscimento appartengono al ricercatore, mentre l'altro materiale, come gli occhiali da donna e la droga, potrebbe essere stato utilizzato per rendere più credibili le piste false e confondere le indagini. «Non intendiamo più farci prendere in giro dall'Egitto: non basterà inviarci quattro cianfrusaglie, indumenti, chiacchiere o carta inutile. Il tempo è scaduto», hanno detto nei giorni scorsi i Regeni, che verranno convocati per effettuare un riconoscimento del materiale. I genitori di Giulio hanno chiesto al Cairo «una risposta esaustiva a tutti i punti della rogatoria inviata dalla Procura di Roma nell'aprile del 2019».

IL VERTICE

E le risposte potrebbero arrivare nel corso del vertice di luglio. La prima cosa che chiede la procura di Roma è che venga effettuata l'elezione di domicilio dei cinque funzionari del Dipartimento di sicurezza nazionale e dell'Ufficio investigativo del Cairo che sono indagati. Si tratta del generale Sabir Tareq, dei colonnelli Usham Helmy e Ather Kamal, del maggiore Magdi Sharif e dell'agente Mhamoud Najem. Sarebbero stati loro, secondo quanto accertato dal Ros e dallo Sco, ad avere organizzato e portato a termine il sequestro di Regeni.

La scomparsa del giovane friulano risale al gennaio 2016. Giulio stava svolgendo al Cairo alcune ricerche per conto dell'Università di Cambridge sulla galassia del sindacato dei tassisti e degli ambulanti, che fomentava il dissenso per Al Sisi. Il 25 gennaio era scomparso nel nulla e il 3 febbraio era stato trovato il suo cadavere. Dalle indagini è emerso che Regeni era sorvegliato dagli 007 egiziani da settimane. A costargli la vita, per gli investigatori, la soffiata fatta agli 007 del Cairo dal leader del sindacato degli ambulanti, Mohamed Abdallah: sospettava che Regeni fosse una spia.

Michela Allegri

