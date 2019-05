CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA La Thailandia ha un nuovo re. Tre giorni di cerimonie e una corona d'oro e diamanti da 7,3 chili hanno reso ufficialmente Maha Vajiralongkorn nuovo sovrano del Paese dei sorrisi. In realtà Rama X - questo il nome scelto per regnare - governava già dal 2016 e cioè da quando, dopo aver retto il Paese per 70 anni sempre con il sostegno del suo popolo, il padre Bhumibol Adulyadej era morto.LA CERIMONIAI tre giorni di festa per l'incoronazione del 66enne Vajiralongkorn sono iniziati ieri al palazzo reale di Bangkok con una serie di...