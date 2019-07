IL CASO ROMA La scappatoia la offrono i regolamenti parlamentari, la decisione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA La scappatoia la offrono i regolamenti parlamentari, la decisione però è tutta politica. Il controverso ddl Pillon sull'affido condiviso non solo viene rimandato a settembre, ma di fatto superato. Dopo tre mesi in totale stand by, ieri la commissione Giustizia del Senato ne ha ripreso l'esame, in realtà, però, soltanto per stabilire che dopo la pausa estiva sarà presentato un nuovo testo che tenga conto di tutti i disegni di legge depositati, altri cinque oltre quello del senatore leghista. Che però resta il relatore. Alla...