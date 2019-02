CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA La mossa, nell'aria da settimane, più che a coinvolgere la base dovrebbe servire a evitare una frattura quando il caso approderà in aula, il mese prossimo per l'ultimo verdetto. Tra domenica e lunedì i circa 100mila iscritti alla piattaforma Rousseau potranno esprimersi sull'intenzione dei senatori M5S (che siedono nella giunta per le autorizzazioni) a votare contro il processo per il ministro dell'Interno Matteo Salvini sul caso Diciotti. Ci sarà un video del capogruppo pentastellato Michele Giarrusso che illustrerà le...