CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOROMA La mossa «internazionale» era stata annunciata già la scorsa settimana a Innsbruck e, probabilmente, Matteo Salvini la fa anche per dare un segnale ai suoi interlocutori in Europa. Soprattutto, però, nel visitare il presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi, annunciando al suo fianco una conferenza Europea e Nord Africana per «stabilizzare la Libia e combattere il terrorismo», il ministro vuole dare un segnale alla Francia che a Parigi ha provato a convocare gli attori in campo e, soprattutto, proprio in Austria, per bocca del...