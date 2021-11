Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOROMA La Danimarca, che a metà settembre aveva riaperto tutto, senza restrizioni o controlli, torna alla linea prudente: il governo ripristina l'obbligo del Corona pass, equivalente del nostro Green pass, per andare al ristorante e in discoteca. I casi di Covid stanno aumentando, anche se un'ottima percentuale di vaccinati sta evitando contraccolpi gravi agli ospedali e i decessi sono in media 3 al giorno, in una Nazione che ha lo...