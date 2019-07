CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA La bozza della riforma della giustizia del Guardasigilli Bonafede è passata dalle mani del ministro Bongiorno agli esperti della Lega e infine a Salvini. Giudizio unanime: «E' una riformicchia. Così non si accelerano i processi. Piuttosto è meglio non far nulla». Il partito di via Bellerio non demorde e ha già pronta una sua proposta. Ma M5s e Lega giocano una partita a scacchi, con Salvini che aspetta che sia il responsabile di via Arenula a mostrare le carte e a portare il suo testo in Cdm. Per bocciarlo. L'accusa è che...