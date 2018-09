CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA L'ultimo capitolo del decreto sicurezza riguarda la stretta sulle occupazioni. Pene raddoppiate (con la reclusione fino a 4 anni dagli attuali due) per chi entra abusivamente nelle case e soprattutto per coloro che «promuovono» queste azioni. E soprattutto: «Sarà previsto l'ampliamento della possibilità dell'utilizzo dello strumento investigativo delle intercettazioni telefoniche per coloro che commettono tale tipologia di reato». Quest'ultimo passaggio segna una svolta: questa misura messa in piedi dal ministro dell'Interno...