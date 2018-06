CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA L'ipotesi è quella di una proroga per la scadenza del 10 luglio, ultima data valida per la presentazione della certificazione definitiva che provi l'avvenuta vaccinazione dei bambini ai fini dell'iscrizione a scuola per il prossimo anno 2018-19. Sarebbe questa, secondo quanto si apprende, la strada in valutazione da parte del Governo in merito alla questione dell'obbligo vaccinale per andare a scuola.LA DISCUSSIONELa revisione dell'obbligo vaccinale per l'iscrizione scolastica è infatti prevista dal Contratto di Governo ed è...