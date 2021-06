Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOROMA L'allarme lo ha lanciato il ministro dell'innovazione tecnologica, Vittorio Colao. Intervenendo al Festival dell'Economia di Trento, l'ex numero uno di Vodafone ha spiegato che «il 93-95% dei server della Pubblica amministrazione non in condizioni si sicurezza». Una situazione allarmante, visto che sui sistemi delle amministrazioni passano dati sensibili dei cittadini. «Qui», ha detto Colao, «nessuno è sicuro e non possiamo...