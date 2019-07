IL CASO ROMA In ogni conflitto sono i bambini a subire le decisioni più

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA In ogni conflitto sono i bambini a subire le decisioni più drammatiche degli adulti e sono spesso loro l'immagine simbolo che, per poco, scuote le coscienze del mondo. L'ultimo caso arriva dalla Siria e dalla sua infinita e dimenticata guerra civile.Siamo ad Ariha, nella provincia martoriata di Idlib, regione nord-occidentale dove non sono mai cessati i raid aerei contro i ribelli. Proprio durante un bombardamento dell'aviazione del regime del presidente Bashir Assad, in fase di riabilitazione internazionale, viene colpita una...