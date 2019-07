CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA In centomila bloccati nelle stazioni da tre roghi dolosi sulla linea dell'alta velocità. L'Italia che ieri si stava muovendo per andare a lavorare o in ferie si è fermata alle 4.50 del mattino: a Rovezzano, nei pressi di Firenze, c'è stato un sabotaggio alla linea dell'alta velocità. Un'azione ben studiata, da chi sapeva come creare la tempesta perfetta, dove accendere il fuoco e come danneggiare i cavi protetti in tre pozzetti. Il sistema è saltato. Sono stati colpiti non quelli elettrici, ma quelli dei dati, dai quali...