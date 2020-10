IL CASO

ROMA In Campania oltre 1.100 positivi in un giorno, il governatore Vincenzo De Luca firma un'ordinanza con una serie di misure che comprendono anche la chiusura delle scuole per due settimane. Al governo la mossa non piace. Parlando a Zapping su Rai Radio1, la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina definisce la decisione di De Luca «gravissima, profondamente sbagliata e anche inopportuna». «In Campania - spiega - lo 0.75% degli studenti è risultato positivo a scuola e di certo non se lo è preso a scuola. La media nazionale è 0.80. Se c'è crescita di contagi non è di certo colpa della scuola».

Per ora la Campania è l'unica regione ad aver chiuso le scuole, ma il braccio di ferro è destinato a riproporsi nella riunione che i governatori avranno oggi nella Conferenza Unificata Stato-Regioni. Sulla proposta di spalmare l'orario di ingresso negli istituti, o nell'adottare la didattica a distanza, la ministra dell'Istruzione rimanda alle linee guida di giugno nelle quali sono già previste le due eventualità che spettano ai presidi organizzare e comunicare ai rispettivi uffici provinciali scolastici affinché poi venga informata l'amministrazione locale che deve a sua volta predisporre il trasporto pubblico sulla base degli orari di ingresso e di uscita e sulla didattica a distanza. Il fatto che i presidenti di regione, in testa il veneto Zaia, pongano ora il problema dimostra, per il governo, come le amministrazioni locali se la siano un po' dormita e «si siano mossi tardi».

Ben venga quindi lo scaglionamento degli orari, anche nel pomeriggio o sera, dell'ingresso a scuola. Ma se tra i presidenti di regione c'è chi pensa che il governo possa intervenire come a marzo, decretando una nuova chiusura totale delle scuole, potrebbe rimanere deluso visto come il governo, e lo stesso premier Conte, ha preso l'ordinanza di De Luca contro la quale potrebbe decidere di ricorrere. Nel Consiglio dei ministri di fine settimana si parlerà della manovra di bilancio, ma anche della Campania. L'idea di ricorrere contro l'ordinanza non piace a tutti e nel M5S c'è chi pensa che De Luca non aspetti altro.

«Cosa faranno ora i ragazzi? De Luca pensa che rimarranno a casa?», si chiede ironicamente la ministra Azzolina mentre il segretario del Pd Nicola Zingaretti esprime una generica «solidarietà» a De Luca «per attacchi sopra le righe» che riceve mentre «sta combattendo per difendere la sua comunità». Più concretamente l'esecutivo pensa di muoversi - forse già nel Consiglio dei ministri di sabato - spingendo l'aumento dello smart working nel settore del pubblico impiego in modo da diminuire l'affollamento sui mezzi pubblici il cui indice potrebbe essere ridotto dall'80 al 50%.

Il Veneto insiste nel ricorrere alla didattica a distanza alle superiori, in modo da alleggerire il peso sul trasporto pubblico locale. Ieri Luca Zaia lo ha ribadito. Nel Lazio, il presidente Zingaretti, leader del Pd, ha detto no alla sospensione delle lezioni in presenza, e anche ieri ha fatto sapere che le priorità restano scuola, università e sostegno alle attività produttive. Ma dalla sua giunta, l'assessore alla Sanità, Alessio D'Amato, con il realismo di chi ogni giorno fa le riunioni con i direttori delle Asl per misurare l'avanzata del contagio, ieri sostenuto che «ipotizzare lezioni a distanza, a turno, per le scuole superiori, non sarebbe così sbagliato». Al Comitato tecnico scientifico e al governo sanno che le prossime 48 ore saranno decisive per valutare una nuova stretta anche se, quasi a sorpresa vista la linea del rigore sempre sostenuta, al Cts invitano a mantenere i nervi saldi, a valutare senza isterie i numeri dei positivi anche in rapporto ai tamponi eseguiti. De Luca per ora è solo in questa scelta di misure immediate di contenimento: chiusure delle scuole fino al 30 ottobre, divieto di feste anche collegate a cerimonie, stop all'asporto nei ristoranti dopo le 21. Nelle altre regioni per ora si preferisce aspettare, i presidenti non vogliono sentire parlare neppure di lockdown nazionale. Bonaccini (Emilia-Romagna): «Oggi non ha senso, semmai interveniamo con chiusure locali dove e quando serve». Stessa linea per Donato Toma (Molise) e anche Toti (Liguria) e Marsilio (Abruzzo) credono nella necessità di interventi chirurgici legati a focolai locali. In Toscana, filtra da ambienti vicini alla nuova giunta Giani, si chiederà ai presidi di scaglionare l'ingresso degli studenti il più possibile. In Lombardia Fontana parla di nuove misure. In Val d'Aosta, tre comuni sono diventati zona rossa. In sintesi: le Regioni per ora non vogliono sentire parlare di lockdwon nazionale o blocco degli spostamenti, ma premono per decidere autonomamente dove prevedere limitazioni e in che misura.

